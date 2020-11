Parcoprésie : pourquoi les femmes souffrent-elles de la peur de faire caca ?

Le caca est infiniment déroutant. Il est à la fois une fonction corporelle nécessaire et un objet de dégoût primordial. Notre société en fait donc un sujet tabou. Et nous nous moquons des choses dont nous avons peur et honte - c'est pourquoi tant de comédie reflète les angoisses sociales par exemple. "Les fèces sont une source de contamination et de maladie, les maladies transmises par les fèces continuent de tuer un grand nombre d'enfants dans le monde entier", note Nick. "Il est logique de ne pas aimer ça, de le chasser de l'esprit aussi bien que de la vue, et donc d'avoir des tabous autour de ce sujet. La honte s'attache aux choses dégoûtantes et, pour la plupart d'entre nous, la défécation suscite encore un peu de honte et de réticence. Dans le cas de la parcoprésie, cette honte est tout simplement plus forte et plus inhibitrice".