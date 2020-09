Il y a un seuil minimum à partir duquel Struck considère que deux personnes sont compatibles , et l'application ne vous montre que jusqu'à quatre possibilités par jour. Vous verrez leur profil - et leur thème astral (ce qui, honnêtement, est presque plus intense qu'un accès complet à leur Instagram et Facebook). "Nous voulons ralentir le rythme des rencontres, sachant que les personnes passionnées d'astrologie aiment avoir des conversations plus profondes et sont plus ouvertes d'esprit", explique Lo. "Nous voulions créer une application de rencontre qui permettrait de tisser des liens plus profonds". Lorsque Colin Henderson a co-fondé Starcrossed , une autre application de rencontre basée sur l'astrologie, il a perçu une ouverture sur un marché intéressant. Sur Bumble, vous pouvez partager votre signe solaire et filtrer les signes du zodiaque en disant "Je ne veux pas matcher avec les Balances", mais il n'existe pas vraiment d'application qui explique en détail pourquoi vous êtes astrologiquement compatible avec un match", explique-t-il.