Sur le plan ésotérique et astrologique, les pleines lunes sont un moment de calme et de libération. La dernière phase du cycle lunaire nous permet de choisir d'évoluer au-delà des courants actuels et de méditer sur la façon dont nous pouvons guérir. C'est aussi un moment de réalisation et de vérité. La lumière de la lune nous permet d'être plus conscient·es de notre environnement, de nous ouvrir à notre intuition et de changer de perspective. Cette clarté que nous recevons du cosmos chaque mois nous permet de prendre des décisions susceptibles d'améliorer notre existence.