Votre horoscope du mois de juillet est là

Bienvenue en juillet ! La chaleur estivale s'installe dans nos vies et dans nos horoscopes. Le 5 juillet, Mercure entre en Cancer et Mars en Taureau. Ces changements cosmiques vont apporter une énergie passive dans nos vies, car Mercure en Cancer préfère attendre de se sentir en confiance avant de se dévoiler, et Mars en Taureau a tendance à se mettre en retrait de ses passions.