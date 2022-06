Notre petit guide pour s’initier aux huiles essentielles

C'est peut-être la fan du Seigneur des Anneaux en moi qui parle, mais pour moi, les huiles essentielles sont presque comme des objets mystiques : des décoctions apaisantes qui ont le pouvoir d'influencer votre humeur et d'améliorer votre routine self-care. Encore faut-il évidemment les utiliser correctement. Les huiles essentielles peuvent être irritantes lorsqu'elles sont employées dans des produits de soins de la peau et elles sont parfois dangereuses si vous choisissez la mauvaise huile ou ne les diluez pas correctement. Malgré la popularité grandissante des huiles essentielles et leur réputation de produits "entièrement naturels", il est important de faire des recherches avant de se lancer au hasard.