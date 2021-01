Venons-en maintenant à la question des huiles pour le visage. Elles peuvent contenir des huiles essentielles, mais les huiles pour le visage sont le plus souvent composées principalement d'éléments comme l'huile d'argan et l'huile de camélia, qui sont des huiles grasses et offrent donc cette sensation de douceur et de souplesse. Les huiles essentielles, quant à elles, sont composées de l'essence du parfum d'une plante, d'où leur nom. "Je ne connais aucun dermatologue qui utilise des huiles pour le visage dans ses soins de routine", m'indique le Dr Sommerlad avec diplomatie. "Je vois cependant beaucoup de patients dont l'utilisation d'huiles pour le visage leur a causé de très sérieux problèmes de peau et une production excessive de sébum. Votre peau produit du sébum en permanence, et ce sébum est le meilleur hydratant qui soit, car votre corps le produit pour contrecarrer les effets de votre environnement. La principale raison pour laquelle on utilise une huile pour le visage, c'est pour essayer de retenir l'hydratation dans la peau. Cependant, de nombreux hydratants contiennent déjà des ingrédients qui fixent l'hydratation de manière plus équilibrée", explique-t-elle.