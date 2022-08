"On retrouve l'allantoïne dans de nombreux produits de soins de la peau de qualité médicale et sur ordonnance", explique Dr Fabusiwa, "et en clinique, nous l'utilisons depuis un certain temps déjà." Mais les dermatologues ne sont pas les seul·es à l'utiliser. Des produits hydratants comme l' Hydratant Gel-To-Ice Frozen Over (un gel à température ambiante et un sorbet lorsqu'il est congelé) ainsi que le Fluide hydratant matifiant Nuxe et la Crème hydratante SPF30 pour peau normale/grasse Revolution Skincare , contiennent cet ingrédient et sont particulièrement adaptés aux peaux grasses et sujettes aux boutons. Si vous avez la peau qui tiraille et semble craquer (surtout après le nettoyage), elle est peut-être déshydratée. Dans ce cas, remplacez votre nettoyant moussant par le nettoyant pour le visage Rise and Defend Kombucha , qui contient également de l'allantoïne.