Le maquillage solaire peut-il remplacer votre crème solaire classique ?

Il est important d'aborder la question des écrans solaires pour les peaux foncées. Traditionnellement, l'un des principaux inconvénients des écrans solaires minéraux, teintés ou non, est qu'ils ont tendance à laisser des traces blanches ou cendrées sur les peaux foncées. Ce problème peut suffire à dissuader certaines personnes d'utiliser un écran solaire, mais celui-ci est essentiel à la prévention du cancer de la peau et des dommages causés par le soleil. "Ce que je constate souvent avec mes patients qui ont la peau foncée, c'est, qu'au fil du temps, les parties [de la peau] qui sont exposées au soleil ont une couleur complètement différente de celle des parties qui ne sont pas exposées, et c'est difficile à corriger", explique Dr Day. "Les patients qui pigmentent plus facilement et qui utilisent un écran solaire conservent leur couleur naturelle et unifiée, ce qui évite ce problème. Les formules de protection solaire les plus élégantes d'un point de vue cosmétique et les plus belles sur la peau sont généralement les options transparentes."