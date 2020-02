Chez Refinery29, on a une théorie selon laquelle il existe en fait un sixième sens. Non, on ne veut pas parler de Bruce Willis (et pourquoi pas ?) ; mais plutôt de cette drôle d'intuition que nous semblons tous avoir vis-à-vis de notre peau. Parfois, des jours avant même qu’un bouton ne soit visible, on sent juste une petite boursouflure, puis un léger picotement se profiler. Et hop, deux jours plus tard, voilà qu'un bouton apparaît. Et bien que personne ne se réjouisse de leur arrivée, il faut bien avouer qu’on préfère largement les boutons blancs à ce dont vous nous parlez. Au moins, on sait quoi faire avec un point blanc ! Il suffit de l'atomiser avec le gel bêta Medik8 le jour, et avec la pâte de soufre Malin + Goetz la nuit. Mais parce qu’ils n’ont pas de tête inflammatoires, les boutons sous-cutané sont généralement plus difficiles à traiter.



"Dans le jargon, un bouton sous-cutané nous on appelle ça une papule, un kyste ou un nodule, selon son aspect", explique Kate Kerr, visagiste clinicienne. "Une papule ressemble à une bosse rouge, et un kyste ou un nodule sont ces boutons très douloureux et brillants qui persistent pendant un certain temps (pour info, ce que nous appelons un point blanc s'appelle en fait une pustule. Ça vous en bouche un coin, non ?) "Quand il y a surproduction de sébum (par exemple, quand on a la peau grasse), la combinaison de toute cette huile et de la peau morte qui ne se détache pas correctement commence à boucher le pore, puis les bactéries de l'acné envahissent le pore, et l'inflammation s'installe. Avec une pustule, tout cela remonte à la surface, mais avec une papule ou un kyste, l'inflammation se propage plus profondément et plus largement dans la peau, plutôt que de sortir vers le haut - d'où la douleur", ajoute M. Kerr.