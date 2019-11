Et n'oubliez pas non plus de prendre bien soin de votre peau juste juste après. Il est essentiel de porter un écran total pendant les six mois qui suivent. "La majorité des personnes que je rencontre sont là parce qu'elles n'ont pas suffisamment protégé leur peau du soleil et ont donc des tâches brunes ou des rides qui sont directement dues à l'abus de soleil. Elle conseille une routine de soins qui comprend un bon antioxydant comme la vitamine C, suivi d'un écran total. "Le soir, si votre peau peut le tolérer, utilisez une crème au rétinol et un hydratant léger", explique Debbie. "Introduisez-le retinol lentement dans votre routine, utilisez-en très peu et suivez toujours les conseils d'un dermatologue ou de la notice. Votre peau peut aussi avoir besoin d'ingrédients spécifiques, tels que des peptides (si votre peau semble relâchée), des céramides (pour les peaux très sèches et endommagées) et de l'acide hyaluronique (pour hydrater et repulper)."