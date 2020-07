Comment se débarrasser des taches brunes de moustache cet été

Après des mois de confinement chez soi, il serait dommage de ne pas profiter du soleil, n'est-ce pas ? Que ce soit dans le parc, sur la plage ou sur le balcon, où que nous soyons, on étend notre serviette, on prend nos lunettes de soleil préférées et on est enfin prêt·e à chiller. Quelques heures plus tard, on retourne à l'intérieur et on se refait une beauté devant le miroir - et c'est là que l'on découvre une tache sombre inhabituelle au-dessus de notre lèvre supérieure.