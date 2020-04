10 aliments riches en vitamine C pour booster votre système immunitaire

La vitamine stimule la production de globules blancs, qui protègent l'organisme contre les infections et les intrus. Les recherches montrent que les personnes qui en prennent tous les jours ont deux fois moins de chances que les autres d'attraper un rhume ; et lorsqu'elles tombent malades, elles se remettent de leurs symptômes 8 % plus vite, selon une analyse de plusieurs études réalisée par l'université d'Helsinki.La vitamine C est bien plus qu'un simple stimulant immunitaire. Il est également prouvé qu'elle peut aider à gérer la pression artérielle et à réduire le risque de maladie cardiaque.