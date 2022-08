Le 1er août marque l'alignement de Mars, Uranus et du Nœud Nord de la Destinée en Taureau. Il s'agit de la deuxième phase de cette connexion planétaire qui a commencé le 31 juillet entre Uranus et le Nœud Nord de la Destinée. Mercure entre en Vierge le 4 août et en Balance le 25 août, ce qui nous donne la patience de comprendre et de communiquer nos besoins.

Vénus, planète de l'amour et de l'argent, entre en Lion le 11 août, nous poussant à prendre des décisions financières audacieuses et à faire de grandes déclarations. La pleine lune en Verseau du 11 août nous pousse à prendre des décisions importantes en couple, alors préparez-vous à vous engager ou à lâcher prise. Mars, planète d'action, entre en Gémeaux le 20 août. Les mots peuvent faire mal pendant ce transit, alors assurez-vous de faire preuve de tact. Mars sera en Gémeaux jusqu’au 25 mars 2023 (en raison de la rétrogradation qui aura lieu le 30 octobre), ce qui nous laisse pas mal de temps pour travailler sur notre façon de nous affirmer et de nous exprimer.

Le soleil passe en Vierge le 22 août, apportant raison, sens pratique et introspection au dernier mois de l'été. Uranus la révolutionnaire entame son voyage rétrograde de cinq mois en Taureau le 24 août, marquant le changement et la croissance. La nouvelle lune en Vierge le 27 août nous incite à prendre des décisions logiques et honnêtes qui pourraient bien nous améliorer la vie.