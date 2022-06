Votre horoscope du mois de juin 2022 est là

La rétrogradation de Mercure (qui a commencé le 10 mai) s'achève enfin le 3 juin en Taureau. Prudence tout de même, car la période de retroshade prend le relais jusqu'au 18 juin - nous n'en avons donc pas encore fini. Saturne rétrograde en Verseau le 4 juin, nous invitant à redéfinir nos engagements. Mercure réintègre le Gémeaux le 13 juin, nous ramenant à l'histoire qui a commencé à la fin du mois de mai. Vénus entre en Gémeaux le 22 juin, accentuant la composante émotionnelle de la rétrogradation de Mercure du mois dernier. La pleine lune en Sagittaire du 14 juin nous aide à voir les choses sous un angle différent. L'entrée du Soleil en Cancer le 21 juin marque le Solstice d'été et le jour le plus long de l'année, visant à augmenter notre énergie. La Nouvelle Lune en Cancer réveille nos émotions et Neptune rétrograde en Poissons nous aide à exploiter notre intuition le 28 juin.