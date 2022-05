Lorsque la Lune recule pour retrouver sa phase "nouvelle", elle semble plus petite. Tout comme la lune croissante vous encourage à vous montrer plus expansif·ve et extraverti·e dans vos actions, la lune décroissante devrait vous inciter à prendre du recul. La voyante et médium Natalie Kuna suggère de faire le point sur les vieilles habitudes et relations - est-il temps de les abandonner ou de trouver une nouvelle approche ? Ou encore, si vous avez déjà traité les sources de toxicité dans votre vie (chapeau !), profitez de cette période pour vous ressourcer et vous préparer à tout ce qui peut être positif pour vous.