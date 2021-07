Was der ab- & zunehmende Mond für dich bedeutet

Laut den Astrotwins ist der zunehmende Mond ein kosmischer Wink an dich, der dir signalisieren möchte: Leg los! Während sich der Mond seiner Fülle nähert, ist es an der Zeit, dich zu fragen, wie nah du selbst deiner Erfüllung bist. Steuerst du schnurgerade auf deine Ziele zu? Hast du alle wichtigen Meetings geplant Sparst du momentan so viel Geld, wie du dir vorgenommen hast ? Verbringst du genug Zeit mit deinen engsten Freund:innen? Was auch immer du dir für diesen Monat vorgestellt hattest – zieh’s durch, solange der Mond zunimmt. Seine Energie verleiht dir dafür den nötigen Antrieb.