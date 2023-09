Dein Horoskop im September – So stehen die Sterne diesen Monat

Am 3. September wird die Venus in deinem Sternbild wieder geradläufig und ermöglicht dir einen völlig neuen Blick auf dich selbst – und lässt dich auch für andere in einem ganz neuen Licht erscheinen. Anstatt dich jetzt aber von der ganzen Aufmerksamkeit blenden zu lassen, mach dir selbst und anderen klar, was sie sich davon erhoffen, zu deinem Umfeld zu gehören. Du solltest aber am besten bis zum 15. September warten, wenn Merkur im Sternzeichen Jungfrau wieder geradläufig wird, bevor du irgendwelche Liebeserklärungen von dir gibst oder von anderen empfängst. Geh es nach dieser Rückläufigkeit erstmal langsam an, und achte darauf, dir selbst und anderen vor Augen zu halten, was du in den vergangenen sechs Wochen so alles gelernt hast.