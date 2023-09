Dein Horoskop im Oktober – So stehen die Sterne diesen Monat

Wir haben endlich deine Geburtstags-Saison erreicht, lieber Skorpion ! Bevor es aber soweit ist, beendet dein Herrscherplanet Mars erstmal seinen sechswöchigen Aufenthalt in der Waage, bevor er am 12. Oktober in dein Sternbild weiterzieht. Stell dich jetzt darauf ein, in den kommenden anderthalb Monaten immer mal wieder Energie- und Leidenschaftsschübe zu erleben. Es liegt an dir, sie in die richtigen Bahnen zu lenken und das Meiste daraus zu machen, dass dein Herrscherplanet nun endlich wieder in deinem Sternzeichen verweilt. Mach dir bewusst, was du dir wirklich wünschst, und fordere es mutig ein. In den nächsten zwei Monaten fällt dir die Umsetzung deiner Träume nämlich leichter als sonst – vor allem, sobald der Pluto am 10. Oktober seine Rückläufigkeit im Steinbock beendet.