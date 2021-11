Luft, Feuer, Wasser & Erde: Was dein Element über deine Beziehung aussagen kann

Wenn du in Sachen Beziehung i Bezug auf dieses Thema etwas tiefer gehen möchtest, kann es nicht schaden, dich mit euren beiden Elementen zu beschäftigen. Wie bei allem, was mit astrologischer Kompatibilität zu tun hat, solltest du die Ergebnisse natürlich mit Vorsicht genießen. Mit anderen Worten: Bei manchen Paare, die ihren Elementen zufolge gut zueinander passen, ist das in der Realität vielleicht eher weniger der Fall (und umgekehrt). Daher solltest du diese Theorien nicht als bindende Regeln ansehen.