Der rückläufige Jupiter ist zurück & beschert dir neues Glück

Es war ein Sommer der Rückläufigkeiten ! Der letzte Planet, der sich in dieser Saison in eine rückwärtige Bahn begibt, ist der Jupiter – vom 4. September bis hin zum 30. Dezember. In der Astrologie gilt der Jupiter als Glücksplanet, selbst dann, wenn er gerade rückläufig ist. Wenn du also darauf aus bist, deinen Horizont zu erweitern, den Globus zu bereisen, Wetten einzugehen oder in bestimmten Situationen auch mal ein Risiko einzugehen, solltest du wissen, dass es genau der Jupiter ist, der dir dazu die Chance gewährt. Der Planet ist ebenfalls für seine positiven Vibes und seinen energiegeladenen Geist bekannt. Die Welt liegt dir nun zu Füßen, und wann immer der Jupiter aktiv ist, ist das deine Gelegenheit, um nach den Sternen zu greifen.