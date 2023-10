Bereit für radikale Veränderungen? Die Venus steht in der Jungfrau

Der Planet der Liebe und Finanzen, die Venus, hat am 8. Oktober endlich das Sternzeichen Löwe hinter sich gelassen, um daraufhin in die Jungfrau zu ziehen. Die Venus, die seit dem 5. Juni das Feuerzeichen Löwe durchstreifte und vom 22. Juli bis zum 3. September eine intensive Rückläufigkeit erlebte, beschert uns an ihrer neuen Position radikale Veränderungen. Glücklicherweise ging am Tag vor ihrer Ankunft in der Venus auch ihre Retroshade-Phase nach ihrer sommerlichen Rückläufigkeit. Das bedeutet, wir lassen nun den Frust der vergangenen Wochen hinter uns, indem wir einen neuen Weg einschlagen – zugunsten unserer Leidenschaft, Finanzen und romantischen Bemühungen.