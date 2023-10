Um 8 Uhr geht es ab auf die Straße, zuerst zum Bäcker fürs Frühstück (6,56 €) und schon ein paar Essenssachen für die Reise im Supermarkt besorgen. Dank Pfand kostet der Einkauf nur 3,43 €. In Groningen ist das Parken nicht ganz günstig, am Vormittag angekommen, zahle ich hier ganze 10 € für 4 Stunden. In einer kleinen Boutique in der Innenstadt finde ich mittags sehr hübsche Ohrringe (19,90 €), die ich mitnehme. Am frühen Abend kommen wir bei unserem Stellplatz für heute Nacht an, auf einem Bauernhof mit Blick über die Schafweiden. Zu Fuß brauchen wir nur ein paar Minuten bis zum Deich und der Nordsee dahinter. Abendessen „kochen“ wir im Auto, heute gibt es Wraps und Wassermelone zum Nachtisch, das Essen nehmen wir mit ans Meer zum Picknicken.