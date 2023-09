Zeit für einen Neubeginn: Die Herbst-Tagundnachtgleiche steht bevor

Marshall Wsl, Autor von Cunning Words: a Grimoire of Tales and Magic , erklärt dazu: „In den Sommermonaten geht es darum, uns persönlich weiterzuentwickeln und das volle Potenzial unserer Bemühungen auszuschöpfen. Das Herbst-Äquinoktium hingegen besinnt uns darauf, die Früchte unserer Arbeit zu ernten und zu entscheiden, wie wir sie am besten einsetzen – sowohl in magischer als auch in physischer Hinsicht.“ Die Zeit der Äpfel, Kürbisse und fallenden Blätter steht vor der Tür und zeigt uns, wie wunderschön der Kreislauf des Lebens doch sein kann.