Zeit für einen kosmischen Neustart: Die Venus ist wieder geradläufig

Mein liebstes Gegenmittel für die Herausforderungen der Venus-Retroshade ist die folgende Story: Ein Paar, das sich schon seit dem 19. Juni (der Prä-Rückläufigkeit) andauernd streitet, ist während der Rückläufigkeit der Venus an seine Grenzen gestoßen. Sie wissen nicht, ob sie weiterhin an der Beziehung festhalten oder sich besser trennen sollten. Als die Rückläufigkeit dann jedoch endet und die Retroshade-Phase beginnt, wird ihnen das Ausmaß ihres eigenen Verhaltens bewusst, und sie sind dazu imstande, Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Sie verstehen ihre jeweiligen Rollen in der Auseinandersetzung, die am 19. Juni begann und seitdem eskaliert ist. Weil sie jetzt wissen, wie sie wirklich miteinander umgegangen sind, können sie den ersten entscheidenden Schritt hin zur Versöhnung tun, die sich am 7. Oktober ergeben könnte, sobald die Venus die Retroshade-Zone verlässt. Diese Story soll uns daran erinnern, dass Rückläufigkeiten immer kreisförmig verlaufen, und dass uns Situationen, die während der Prä-Schattenphase beginnen, bis nach der Post-Schattenphase begleiten.