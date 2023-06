Die Definition dessen, was wir als Gesellschaft als Fremdgehen bezeichnen, wird nie in Stein gemeißelt sein – und sollte es auch nicht. Noch dazu ist es sehr leicht, dir hierbei zu sehr den Kopf zu zerbrechen. Bloß, weil es sich wie ein Seitensprung anfühlt, muss es dadurch noch keiner sein; und eine plötzliche Nachricht von einem oder einer Ex muss ja auch nichts Größeres als ein Schulterzucken und eine freundliche Antwort nach sich ziehen. Du brauchst dich in dieser Situation nicht selbst dafür fertig zu machen, gegebenenfalls etwas „Falsches“ getan zu haben – vor allem, wenn du mit deinem:deiner Partner:in ganz offen umgehst. „ An eine:n Ex zu denken , ist noch kein Fremdgehen“, meint auch Ingham. „Bloß, weil wir mit jemandem nicht mehr zusammen sind, heißt das ja nicht, dass wir an diese Person nie wieder denken. Es kann ein Zeichen dafür sein, dass du über deine ehemalige Beziehung noch nicht ganz hinweg sein, kann aber genauso gut auch völlig harmlos und ein normaler Teil dessen sein, dich von deiner Ex-Beziehung immer weiter zu lösen, während du eine neue beginnst.“