Wie ich nach einem Jahr aufhörte, meinen Mann zu betrügen

Ein Grund dafür, warum dieses Bild Ava so schwer traf, war, dass sie selbst schon in der Position der Frau gewesen war. Avas Mann hatte sie betrogen und zwei Jahre lang eine heimliche Beziehung geführt – unter anderem, während Ava mit ihrem gemeinsamen Kind schwanger war. Obwohl sie monatelang vermutet hatte, dass da irgendwas lief, erfuhr sie vom Seitensprung ihres Mannes erst an ihrem ersten Muttertag. Sie hatte in der Tierarztpraxis angerufen, wo ihr gemeinsamer Hund die Nacht verbracht hatte – und fand heraus, dass die Affäre ihres Mannes schon vorher angerufen hatte. Die Hilfskraft an der Rezeption enthüllte so nichtsahnend die Affäre. „Das zerstörte mich total“, sagt Ava heute.