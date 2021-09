Ich erfuhr in einem viralen TikTok-Video vom Seitensprung meines Freundes

Okay, stell dir das vor: Es ist 8 Uhr an einem Samstagmorgen. Du bist schon wach, weil heute deine letzte Brautkleid-Anprobe ist. Unten im Haus versammelt sich deine Familie, um über das Hochzeitsfrühstück zu diskutieren. Du entsperrst dein Handy, um dich wie an jedem Morgen erstmal durch TikTok zu scrollen. Im ersten Video, das auf dem Bildschirm auftaucht, lächelt eine junge Frau in die Kamera. Auf ihrem Gesicht steht ein Text: „Wenn du am 27. August in London einen Bauarbeiter namens Adam heiratest, schreib mir bitte. Ich weiß, was beim Junggesellenabschied passiert ist.“