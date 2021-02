Er ging jahrelang fremd – mit mir. Ich ahnte davon nichts

Ich lud ihn in eine Bar ein, wo ich gerade mit meiner 23-jährigen Cousine saß. Martin kam rein und umarmte mich direkt überschwänglich. Er sah immer noch genauso aus wie früher, und die Funken zwischen uns sprühten wie eh und je. Ich fragte ihn scherzhaft, ob er inzwischen eine Frau und Kinder habe – immerhin war unser letztes Gespräch einige Jahre her. Er lachte und meinte, er sei ein Workaholic, was ich als „Nein“ deutete. Nach ein paar Stunden Quatschen & Cocktails deutete ich meiner Cousine gegenüber ganz vorsichtig an, dass es für sie Zeit sei, zu gehen. Sie war noch nicht mal zur Tür raus, als mich Martin zu sich drehte und mir einen Kuss auf die Lippen drückte. Wir verbrachten daraufhin die Nacht zusammen; am nächsten Tag schrieb er mir: „Hatte vergessen, wie gut du küssen kannst .“