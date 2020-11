Emotionale Affäre: Wie ich meinem Freund fremdging, ohne es zu merken

Ich habe für jede Lebenssituation genau die richtigen Freund:innen parat. Manchmal brauche ich Menschen, die mir klipp und klar sagen, was ich falsch mache; an anderen Tagen freue ich mich wiederum am meisten über Leute, die mit mir so lange über Quatsch labern, bis es mir besser geht. Einige kenne ich nur von der Arbeit, und mit denen rede ich über die ernsten Dinge des Lebens. Mit Schulfreund:innen hingegen lache ich am meisten. Und im Notfall weiß ich genau, wen ich anrufe – und wen nicht. Aber… sollte ein:e Lebenspartner:in nicht irgendwie in all diese Kategorien fallen?