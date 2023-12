Was ich aus dem schlimmen Weihnachtsgeschenk von meinem Ex über uns lernte

Als mich mein Freund dann mit seinem Auto abholte, trat ich aus dem Haus und wäre am liebsten im Boden versunken. Ich war zwar Profi darin, so zu tun, als sei nach seinem Seitensprung alles total okay; aus irgendeinem Grund fiel es mir jetzt aber extrem schwer, meine wahren Gefühle für dieses Kleid zu verbergen. Ich setzte mich zu ihm ins Auto und wartete ab, ob er selbst bemerken würde, wie schlecht es mir ging. Das tat er nicht – und daraufhin verlor ich komplett die Nerven. Ich brach in Tränen aus, entschuldigte mich bei ihm dafür, dass ich das Kleid in Wahrheit hasste und flehte ihn an, deswegen nicht sauer zu sein. Mit kalter Stimme forderte er mich dazu auf, wieder reinzugehen und mich umzuziehen. Anstatt mir zu versichern, dass das gar kein großes Thema war, sagte er, seine Mutter würde das Kleid wieder umtauschen. Das tat sie dann auch, und er zwang mich, sie dabei zu begleiten. Aber wow, danach fühlte ich mich so unfassbar schuldig. Ich hatte das Gefühl, ihn und seine Familie beleidigt zu haben.