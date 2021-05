Warum ich jetzt beim Daten nach grünen Flaggen Ausschau halte

Nimm eine positivere Einstellung an und konzentriere dich beim Daten auf die guten Dinge, die dein Gegenüber mit sich bringt. Das ist zwar schwer, aber nicht unmöglich. John sagt, wir sollten damit beginnen, danach Ausschau zu halten, was uns wichtig ist, anstatt unsere Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was uns weniger in den Kram passt. „Geh die Sache mit viel Energie an, anstatt pessimistisch zu sein. Denk dir einfach: ‚Ich möchte diese Person erst einmal kennenlernen und herausfinden, ob sie meinen Vorstellungen überhaupt entspricht.‘ Sei dabei aber nicht zu wählerisch. Mach dir nicht sofort Gedanken darüber, ob dein Gegenüber die richtige Person für dich ist. Mach dir klar, dass du im Moment bloß datest und noch dabei bist, dein Date kennenzulernen und herauszufinden, ob er oder sie zu dir passt und das bietet, was du wirklich willst.“