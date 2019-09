Ich weiß jetzt dass alle seine Handlungen als Zeichen für eine manipulativ kontrollierende Beziehung angesehen werden. Jede letzte Handlung. Ständige Kritik, Konditionen für die Zuneigung, Strafen, jemanden von seinen Freunden und seiner Familie isolieren, ihn dazu bringen, sich Zuneigung zu „verdienen“ - das alles waren Faktoren, die unsere Beziehung unter der Verkleidung von „Liebe“ am Laufen hielten.



Ich machte ein Jahr lang so weiter, selbst als ich feststellte, dass ich in einer ungesunden Beziehung war. Erst, als er als Schauspieler auf einem Kreuzfahrtschiff eingestellt wurde, begann ich meinen Ausweg zu sehen. Die Zeit bevor er Segel setzte war die schlimmste Depression meines Lebens, da ich wusste – ganz genau – dass diese Beziehung mich zerstörte. Er hatte seinen Tagesjob gekündigt und schnell sein ganzes Geld ausgegeben, also ließ ich ihn in mein Studioapartment einziehen, damit er Miete sparte. Ich habe mich still seinen Bedürfnissen angepasst und mir selbst gesagt, dass das war, was ich verdiente.



Das schlimmste war vielleicht, dass ich beinahe komplett aufhörte, aufzutreten, da er jeden meiner Auftritte scharf kritisierte und mich bestrafte, wenn er das Gefühl hatte, das „könnte ich besser“. Er gab mir das Gefühl, nur für seine Bestätigung aufzutreten. Zum Glück war es mir noch erlaubt zu schreiben, da das bedeutete, dass ich Zuhause blieb und auf ihn „wartete“. Schreiben war alles was ich hatte, das nur mir gehörte. Alles andere in meinem Leben sollte ihm gehören. Ich sollte mich vor jedem seiner Wünsche verneigen.



An den Tagen, an denen er weg war, vermisste ich ihn nicht. Ich ging in meiner neu erlangten Freiheit auf indem ich alte Freundschaften, die ich vernachlässigt hatte, wieder aufblühen ließ. Ich ging aus. Ich entspannte mich.



Aber ich war nicht frei. Devin verlangte von mir, dass ich mich jeden Abend und jeden Morgen per Textnachricht bei ihm meldete. Wenn ich ihm nicht sagte, wann ich ins Bett ging, rief er mich am nächsten Morgen an und beschimpfte mich. Letztendlich brach eine Woche bevor ich ihn besuchen wollte, alles zusammen. Ich war eingeschlafen bevor ich ihm Gute Nacht geschrieben hatte, also rief er am nächsten Morgen an. Sein Ton war total flach, als er meine Begrüßung unterbrach um zu sagen: „Also das scheint eindeutig nicht zu funktionieren.“ Er sagte es sei Schluss und dann legte er auf. Ich lag wie betäubt auf dem Bett. Ich war nicht einmal sicher, was gerade passiert war. Einige Minuten später rief er zurück: „Ich habe vergessen dass du nächste Woche kommen wolltest. Du kannst immer noch kommen, wenn du willst.“



Ich sagte ihm, dass ich nicht kommen wollte. Er drohte mir, nie wieder mit mir zu reden und in dem Moment drehte sich meine Einstellung um 180 Grad. „Gut“, sagte ich.



Ich legte auf und fühlte bereits mein Selbstbewusstsein wachsen. Ich schrieb meiner besten Freundin Meghan und fragte sie, ob ich rüberkommen könnte. Wie eine echte Freundin eben sagte Meghan, dass sie einen Coupon für Pizza Hut hätte, und dass dies der beste Moment zu sein schien, diesen einzulösen.



Sie schrieb: „Komm rüber. Lass uns Pizza Hut holen.“



Ich zog eine Jeansshorts an, die er hasste. Ich trug meine Brille, die er so wenig mochte, dass er mich bei LensCrafters, einem Optiker, zum Weinen gebracht hatte. Selbst die Person, die mich an diesem Tag betreut hatte, hatte gesagt: „Dieser Typ und seine Meinungen sind es nicht wert“, während ich meine Tränen wegwischte und die Brille bezahlte, über die ich mich bis vor Sekunden noch gefreut hatte. Ich schaute in den Spiegel und wusste, dass ich verdammt gut aussah. Es war egal, was Devin dachte.



Auf meinem Weg zu Meghan wurde mir alles klar. All die roten Flaggen, all die Streite, all die Beleidigungen, all die Male, die er mich in der Öffentlichkeit angeschrien hatte, die er mich nachts an Bushaltestellen zurückgelassen hatte, all die Male, die er mich nicht angerufen hatte, all die Male, die er mich verrückt genannt hatte, all sein Schweigen, all sein Schreien, all die Male, die ich krank vor Sorge und Schmerz war, wie ich ihn so unzufrieden gemacht hatte – es war als wäre ich ein Sklave für alles, was er wollte. Alles bewegte sich in den Fokus. Scheiß auf ihn. Devin hatte mein Leben zum Entgleisen gebracht und ich hatte es geschehen lassen, aber nun war ich frei. Endlich.