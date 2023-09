Ich kriege keinen Orgasmus – stimmt was nicht mit mir?

Als sie von meinen Problemen hörte, zog mich eine Freundin, deren Selbstbewusstsein ich immer bewundert hatte, an meinem 17. Geburtstag beiseite und drückte mir eine kleine Box in die Hand. „Das Teil hat für mich funktioniert“, sagte sie. „Vielleicht tut’s das auch für dich.“ Darin verbarg sich ein brandneuer Satisfyer Pro, ein Klitoris-Vibrator , der Menschen mit Vulva scheinbar eine völlig neue Welt eröffnet hatte. Er war portabel, wasserdicht, glänzend und glatt – und machte mir eine Riesenangst. Ich fasste die kleine Box mindestens ein paar Monate lang nicht mal an. Dann schaute ich mir diverse YouTube-Reviews an und las mir die Schritt-für-Schritt-Anleitungen nochmal durch, die mir in meiner Jugend den schnellsten Weg zum Orgasmus versprochen hatten, bevor ich endlich dazu bereit war, den Satisfyer auszuprobieren. Leider überforderte mich der erste Versuch komplett: Selbst die sanfteste Stufe fühlte sich für mich so an, als würde mir eine Horde Ameisen über die Klitoris krabbeln. Also versteckte ich die Box wieder in meinem Schrank und versuchte, die frische Scham zu verdrängen.