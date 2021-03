Ich hatte meinen ersten Orgasmus mit 30

Nachdem ich begriffen hatte, wie sehr sich mein Umgang mit meinem Körper und meine eigene Einstellung zu ihm auf meine Lust auswirken kann, startete ich den Podcast Come As You Are . Dadurch wollte ich anderen Frauen und nicht-binären Menschen eine Plattform bieten, die ihnen erlaubt, dasselbe Körperverständnis zu entwickeln und ihre Beziehung zum Orgasmus zu diskutieren. Und jedes Mal, wenn wir dabei auf die „Wie fühlt sich dein Orgasmus an?“-Frage zu sprechen kommen, fallen die Antworten so wundervoll unterschiedlich aus . In einem Punkt sind wir uns aber alle einig: Orgasmen sind was Schönes.