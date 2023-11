Taylor Swift & Travis Kelce sind die Maskottchen der Cuffing Season

Okay, es waren nicht nur die beiden – aber T & T lieferten mir die knallharten Fakten, die ich brauchte, um meine Zweifel zu überwinden. Kelce selbst wünschte sich diese Lovestory schon Anfang des Sommers quasi selbst herbei (typische Cuffing-Season-Strategie), indem er der ganzen Welt in seinem Podcast verkündete, er sei bei Taylors Konzert gewesen, habe ihr dort seine Handynummer geben wollen und sei enttäuscht gewesen, als das nicht funktionierte. So begann das Ganze: Die beiden trafen sich ab und an, und heute, direkt zu Beginn der Cuffing Season, sind sie quasi unzertrennlich. Ob sie auch offiziell ein Paarsind, werden wir wohl nie erfahren – obwohl Taylors Lyrics-Änderung bei ihrem Konzert in Argentinien, wo sie sang, „Karma is the guy on the Chiefs“, schon ziemlich eindeutig klingt –, aber es sieht doch so aus, als sei ihre Lovestory ein absoluter Cuffing-Season-Erfolg.