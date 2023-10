Sollte ich mit einem:einer Ex zusammenkommen? 3 Frauen, die es getan haben

Wenn man sich in der Promiwelt mal so umsieht, scheint da aktuell nicht allzu viel Liebe in der Luft zu sein. Wir haben einen Sommer der großen Scheidungen hinter uns – so wie die von Hugh Jackman, der das Ende seiner 27-jährigen Ehe zu Deborra-Lee Furness verkündete, oder die von Joe Jonas und Sophie Turner , die nach rund vier Jahren Ehe auseinandergingen (oder dazu zumindest schon den nötigen Papierkram eingereicht haben).