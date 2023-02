Ja, du kannst mit deinem:deiner Ex befreundet sein – aber solltest du?

Obwohl ihre Ehe in der Scheidung endete, versteht sich Luisa heute super mit ihrem Ex-Mann und ist sehr dankbar dafür, ihn weiterhin in ihrem Leben zu haben, weil er sie an die guten gemeinsamen Zeiten erinnert. Tatsächlich ist sie der Meinung, ihre gemeinsame Vergangenheit stärke ihre heutige Freundschaft. „Klar hatten wir unsere Probleme, aber während unserer Ehe war er so liebevoll und fürsorglich. Dafür werde ich immer dankbar sein, und das wünsche ich mir auch in zukünftigen Beziehungen.“ Die Tatsache, dass er noch immer in einer Form in ihrem Leben ist, erinnert sie daran, nach diesen positiven Eigenschaften in zukünftigen Partnern Ausschau zu halten.