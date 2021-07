Sie sprachen darüber, was sie in den letzten zehn Jahren so gemacht hatten, wonach sie jetzt suchten und wie sich ihre Interessen in der Zwischenzeit verändert hatten. „Wir merkten schnell, dass wir viel besser zueinanderpassten, als es vorher der Fall gewesen war.“ Gemeinsam gingen sie danach zu ihm nach Hause und begannen am nächsten Tag damit, ihr zweites Date zu planen.