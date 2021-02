Beziehungspause ohne Drama: So geht’s

„Eine Pause ist nicht das Ende der Welt, wenn man sich trennt, um sich auf sich selbst, seine Bedürfnisse und Entwicklung zu konzentrieren und seinen Partner oder seine Partnerin das Gleiche tun lässt. Vielleicht seid ihr euch danach näher als vorher. Möglicherweise wird euch auch etwas klar, was ohne eine Trennung auf Zeit nicht passiert wäre. Eine Auszeit, also Raum zum Atmen zu schaffen, kann sich wie Sauerstoff, der eine Flamme am Brennen hält, auf eine Beziehung auswirken.“ Nutze diese Zeit ohne Partner:innen, um über deine Bedürfnisse nachzudenken und zu erkennen, was du dir von deiner Zukunft erhoffst. Dir dazu professionelle Unterstützung zu Hilfe zu holen, kann hier eine gute Idee sein. Diese Beziehungspause ist außerdem der ideale Zeitpunkt, um dir dein Lieblingsessen zum Mitnehmen zu bestellen und dir die Fernsehsendung, die deine bessere Hälfte hasst, von vorne bis hinten reinzuziehen.