Kein sinnloses Meckern: So geht konstruktive Kritik in einer Beziehung

In Beziehungen wird es immer wieder Momente geben, in denen die andere Person etwas tut, das dich nicht glücklich macht. „Kritik ist jedoch selten eine effektive Methode zur Verhaltensänderung“, sagt Dr. Ludden. Wir neigen dazu, von unseren Partner:innen zu erwarten, dass sie all unsere Sehnsüchte, Unzufriedenheit und unseren Schmerz nachempfinden – und dann alles auf magische Weise in Ordnung bringen, sagt Dr. Higgins. Diese Erwartungen sind vielleicht ein bisschen zu hoch geschraubt.