Mein Partner & ich haben dieselbe psychische Krankheit – was können wir tun?

Als ich vor einiger Zeit selbst damit beschäftigt war, ein Trauma zu überwinden , weiß ich noch genau, wie ich mich damals hilfesuchend an meinen Partner wandte, mit dem ich schon seit über einem Jahrzehnt zusammen war – und in dem Moment rauschte seine Liebe wie eine Lawine über mich hinweg. Mein Trauma hatte dafür gesorgt, dass ich mich eine Zeit lang nicht so geliebt fühlen konnte wie zuvor. Das hatte nichts damit zu tun, wie er mich behandelte, sondern lag ganz allein an meinem Trauma. Es hielt mich davon ab, meinem liebsten Menschen wirklich nah zu kommen. In der Hinsicht ist ein Trauma wirklich merkwürdig. Und obwohl ich zwar eine Therapeutin bin, wurde mir in diesem Moment so richtig bewusst, dass eine Therapie wirklich funktioniert, wenn du dich darum bemühst. Es klingt, als wärt ihr beide in Therapie – und wenn ihr euch dazu bereit fühlt, könnte sich auch eine Paartherapie lohnen. Dort lernt ihr, euch gegenseitig besser zu verstehen, und entwickelt eine objektivere Perspektive darauf, inwiefern ihr euch beide vielleicht manchmal triggert.