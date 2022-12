Was Jungfräulichkeit für queere Frauen bedeutet

Vor allem für queere Frauen scheint die Definition von Jungfräulichkeit nicht ganz einfach zu sein (zumindest in Bezug auf die Popkultur), da die männliche Penetration nicht immer Teil der Gleichung ist. Sollen sie selbst bestimmen, wann ihre Jungfräulichkeit „verloren“ ist? Oder sollten sie das Konzept der Jungfräulichkeit komplett verwerfen?Um ihre Stimmen in die Diskussion über Jungfräulichkeit einzubringen, haben wir mit lesbischen, bisexuellen und anderen queeren Frauen darüber gesprochen, was der Begriff für sie bedeutet und wie sich diese Definition im Laufe ihres Lebens entwickelt hat. Eine Frau sagte es so: „Ich muss das, was ich erlebe, nicht definieren oder eine große Sache daraus machen – und das gefällt mir.“Im Folgenden erklären uns queere Frauen, wie das Konzept der Jungfräulichkeit ihr Sexleben geprägt hat (oder auch nicht).