12 Tipps fürs erste Mal

Du hast dich also entschlossen, zum ersten Mal Sex zu haben. Egal, ob du noch in die Schule gehst, studierst, in deinen Zwanzigern oder Fünfzigern bist, dein Sexdebüt kann sich wie ein großer Schritt anfühlen. Im Allgemeinen erhalten wir viele gesellschaftliche Botschaften darüber, wie es ist, wenn eine Person ihre Jungfräulichkeit verliert. In Wirklichkeit gibt es aber keine „richtige“ Art und Weise, zum ersten Mal Sex zu haben – und „Jungfräulichkeit" bedeutet für jede:n sowieso etwas anderes. Vielleicht ist für dich „das erstes Mal“ ja der Moment, in dem du dich zum ersten Mal vor einem Partner oder einer Partnerin ausziehst, den ersten Orgasmus mit ihm oder ihr erlebst oder zum ersten Mal queeren Sex hast etc. Es ist deine Entscheidung, was „zählt“.