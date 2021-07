Nach einem sexuellen Übergriff halfen mir meine Tattoos, zu heilen

Im Jahr 2018, als ich 29 Jahre alt war, ging ich am Strand in Uvita in Costa Rica spazieren und fand eine wunderschöne Muschel in meinem Lieblings-Lila-Ton. Obwohl sie zerbrechlich war, war sie dennoch ein solides Zuhause für ein Weichtier – ein Zuhause, das es überallhin mitnehmen kann. Ein paar Tage später ließ ich mir diese Muschel auf mein rechtes Handgelenk tätowieren . Ich erkannte mich selbst darin: Mein Körper ist auch mein Zuhause. Er hat mich quer über den Globus in über 60 Länder getragen, und während er mir Sicherheit geboten hat, ist er auch empfindlich.