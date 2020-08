Während wir immer noch versuchen, mit der Doppelbelastung durch Corona und soziale Unruhen klarzukommen, flüchten viele in die Welt der Tattoos, nicht nur Hong. Es ist zwar noch zu früh, um mit Marktanalysen einen echten Pandemie-Ansturm auf Tattoos nachzuweisen. Doch die Geschichten derer, die es wissen müssen, sprechen für sich. Bei Katrina Jackson , der Besitzerin von Enigma Tattoo in Beverly Hills, hat sich die Anzahl an Nachfragen und Buchungen seit April verglichen mit letztem Jahr mehr als verdoppelt und das trotz durch die Sicherheitsauflagen und ungewöhnlich langer Wartelisten. Auch bei Elva Stefanie , Tattoo Artist und Chefin vom Studio The Blank Slate in New Yorker, haben sich die Buchungsanfragen im Mai verdoppelt – und in ihrem Gast-Studio in Maryland sogar vervierfacht. Sogar vorübergehende Schließungen von Tattoo-Studios ließen die Nachfrage nicht abebben. Die Bestellungen von DIY-Tattoo-Sets bei der kalifornischen Firma Stick and Poke Tattoo Kit sind seit Beginn der Ausgangsbeschränkungen im März um durchschnittlich 150 Prozent in die Höhe geschossen. Und laut Google Trends wird auch im Netz um 48 Prozent häufiger nach „Tattoos“ gesucht.