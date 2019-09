3 Menschen erzählen die Geschichte hinter ihrem Semikolon-Tattoo

Erinnerst du dich noch an die erste Folge der zweiten Staffel Tote Mädchen lügen nicht ? Sie beginnt damit, dass sich Clay ein Semikolon-Tattoo stechen lassen will – ein Symbol mit tiefgreifender Bedeutung. „Ein*e Autor*in nutzt ein Semikolon, wenn sie/er einen Satz hätte beenden können, sich aber bewusst dagegen entschieden hat. Du bist die Autorin/der Autor und der Satz ist dein Leben“, so Amy Bleuel , die Gründerin von Project Semicolon , einer Organisation, die sich der Suizidprävention widmet. Leider weilt Amy heute nicht mehr unter uns, doch durch das Projekt bleibt sie für immer in unseren Herzen.