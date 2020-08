Ich bin eine be_hinderte, Schwarze Künstlerin & das ist meine Geschichte

Zwar ist CP ein Teil von mir, doch für andere ist es nicht direkt sichtbar. In meinem Fall sorgt es für eine semi-schwerwiegende Sprachbe_hinderung. Ich sage semi-schwerwiegend, weil es darauf ankommt, wen du fragst und wie viel Stress ich in dem Moment habe. An manchen Tagen, klingt meine Stimme glockenklar, an anderen ist es eine Herausforderung. Ich habe Probleme in Sachen Feinmotorik und selbst einfach scheinende Tätigkeiten, wie Schmuck anlegen und meine Haare frisieren, funktionieren nicht immer so gut (was sehr frustrierend sein kann, wenn du versuchst, einen Look zusammenzustellen). Ich habe Wege gefunden, mich anzupassen – hauptsächlich, weil ich es musste. Je älter ich wurde, desto mehr hab ich über meine besonderen Bedürfnisse und Herausforderungen gelernt. Aber als ich noch jünger war, tat ich alles dafür, meine Be_hinderung zu vertuschen. Ich dachte, sie wäre etwas, das ich verstecken könnte, aber dem war nicht so.