Jeune, Noire & handicapée : “j’ai créé ma propre définition de qui je suis”

Après l'université, en entrant sur le marché du travail, je ne savais pas où ni comment mon handicap allait me positionner. Je n'étais pas toujours consciente des aménagements ou du soutien dont j'avais besoin. En me découvrant et en prenant conscience de mes difficultés, j'ai également commencé à prendre conscience de mon privilège. Je savais que les gens ne pouvaient pas savoir que j'étais handicapée en me regardant (ce qui est le cas de nombreuses personnes souffrant de maladies ou de problèmes invisibles). J'avais le choix de parler de ma paralysie cérébrale, ou de ne mentionner que mon trouble de la parole et ma naissance prématurée lorsqu'on me le demandait. Je pensais que cela créait une facilité et une simplicité dans des environnements où je n'avais pas à m'expliquer. J'ai vite appris que ce n'était pas le cas. Je ne faisais que me faire du mal en n'embrassant pas toutes les parties de ma personne. En ne me donnant pas la grâce et l'espace nécessaires pour être pleinement et authentiquement moi-même, je me suis imposée des pressions irréalistes, et j'ai subi de nombreuses batailles intérieures de capacité, d'anxiété et de dépression.