“Handicapé·e” : pourquoi je veux qu’on le dise sans honte

Les blagues pédophiles étaient ma spécialité jusqu'à ce qu'un soir, après un spectacle, une femme me confronte. Elle m'a dit qu'elle passait un bon moment jusqu'à ce qu'une blague lui rappelle son souvenir le plus sombre et le plus violent. Cette critique m'a changée. J'ai alors choisi de purger ma comédie de toute sa haine, non pas parce que le gouvernement me censurait ou parce que je craignais de devenir la prochaine cible de la "cancel culture", mais parce que mon travail consiste à faire rire les gens. En utilisant des mots qui réveillent des traumatismes chez mon public, je fais le contraire. Au lieu de sacrifier quelques personnes pour faire rire le plus grand nombre, j'ai décidé de rendre mes spectacles plus inclusifs. Cela signifiait se débarrasser de toutes les rhétoriques haineuses, y compris le validisme. Tout comme le racisme, le sectarisme, la misogynie et le langage anti-LGBTQ+, le validiste n'est jamais acceptable, mais le contexte joue un rôle important. On m'a souvent traitée d'"atardée". Si je raconte une histoire sur le moment où ce juron m'a violemment été balancé, alors je peux le prononcer. En dehors de ces blagues spécifiques, je refuse d'utiliser ce mot. Même si je suis handicapée, utiliser ce terme péjoratif permet d'alimenter la culture du validisme.