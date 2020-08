Was ist Ableismus & warum müssen wir aufhören, ableistische Sprache zu verwenden?

Es leben rund 7,9 Millionen be_hinderte Menschen in Deutschland, aber angesichts der mangelnden Repräsentation in der Arbeitswelt und in den Medien, werden diese Menschen in unserer Gesellschaft kaum sichtbar gemacht. Das ist aber nicht nur ein Problem in Deutschland. Auch in Ländern wie der USA, wo jede*r vierte Bürger*in eine Be_hinderung hat, scheinen ihre Stimmen nicht wahrgenommen zu werden. Mit der neuen Rubrik Voices of Disability macht Refinery29 diese Stimmen laut und die Menschen sichtbar. Wir zelebrieren die echten Storys – nicht die Stigmas und Stereotypen – dieser Community. In diesem Teil lernst du das Leben und die Gedanken von Comedienne Maysoon Zayid besser kennen.